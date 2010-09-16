Саргсян хоче, щоб Вірменія і Україна були і далі зв'язані тисячами ниток

У найближчі кілька років Єревану і Києву вдасться, як мінімум, удвічі, а, можливо, і втричі збільшити двосторонній товарооборот. Таку впевненість висловив в ексклюзивному інтерв`ю журналу «Профіль»Президент Вірменії Серж САРГСЯН.

За його словами, сьогодні товарооборот між двома країнами складає близько 300 млн. дол., тоді як резерв у кілька разів більший. «Безліч українських товарів, які мали б попит на вірменському ринку, і вірменських, які були б цікаві в Україні, ще недоступні нам з вами. Причина в тому, що ми як держави недостатньо над цим працюємо», – сказав С.САРГСЯН. Він зазначив, що міжурядова вірменсько-українська комісія рідко збирається, а бізнесмени двох країн спілкуються один з одним нечасто. На думку Президента Вірменії, причина в тому, що «досі не створювався політичний клімат для такої співпраці».

С.САРГСЯН заявив, що для Єревану пріоритетна співпраця з Україною в всіх сферах: економічній, політичній, гуманітарній. «Наші відносини налічують не одне століття. Ми завжди були зв`язані тисячами ниток і сьогодні хотіли б надолужити втрачене. Я радий, що зараз ми розвиваємо наші відносини хорошими темпами», – додав Президент Вірменії.