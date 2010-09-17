Київрада примусить школярів щодня «руками махати»

Київрада затвердила міську цільову програму «Ранкова гімнастика» для школярів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, за таке рішення сьогодні на черговому пленарному засіданні проголосували 83 депутати.

Програма «Ранкова гімнастика» впроваджується з метою поліпшення, профілактики та збереження здоров’я учнів столиці. Програму розроблено, враховуючи звернення голови правління Благодійної організації «Фонду розвитку спорту» Катерини СЕРЕБРЯНСЬКОЇ.

За словами голови Постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту Алли ШЛАПАК, ефект від систематичного проведення ранкової гімнастики полягає у зміцненні кістково-м’язової системи, профілактики плоскостопості, вихованні навички правильної постави, що сприяє нормальному функціонуванню всіх внутрішніх органів. До того ж, правильно підібрані вправи сприяють оптимізації діяльності серцево-судинної та дихальної систем.

Прийняття цього рішення дасть змогу столичній владі більш ефективно втілювати державну політику у сфері фізичного виховання дітей та юнацтва, вважають у Київраді.