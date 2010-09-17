На Волині відбудеться міжнародний зліт партизанів і підпільників

На Волині в День партизанської слави 22 вересня відбудеться міжнародний зліт партизанів і підпільників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської облдержадміністрації, святкування проходитимуть в урочищі Лопатень Ківерцівського району.

За даними організаторів, на Волинь прибудуть делегацій з Російської Федерації, Республіки Білорусь та з усіх регіонів України. Вони візьмуть участь у зльоті та заходах з увіковічення пам`яті загиблих партизанів і підпільників.

Робоча група на чолі із заступником голови облдержадміністрації Олександром КУРИЛЮКОМ здійснила поїздку в урочище Лопатень, під час якої оглянула стан впорядкованості поховань, меморіальних комплексів, скульптурних, архітектурних та інших споруд і об`єктів, що увічнюють пам`ять про учасників підпільно-партизанського руху, пам`ятних знаків "Область партизанської слави". О.КУРИЛЮК дав відповідні доручення щодо проведення поточних ремонтних робіт.

*** Відкриття меморіального комплексу «Партизанська слава» з пам’ятником, музеєм, відновленими партизанськими землянками відбулося в урочищі Лопатень 1967 року на місці стоянки в жовтні-листопаді 1943 року спецзагону «Переможці» Героя Радянського Союзу Дмитра Медведєва. Автор проекту комплексу народний художник України, скульптор Я.Чайка.