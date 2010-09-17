Яценюк вже націлився на перемогу на парламентських і президентських

Лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що його політична сила ставить перед собою амбітне завдання отримати перемогу не лише на місцевих виборах 31 жовтня 2010 року, але й на наступних парламентських і президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві у виступі перед делегатами позачергового з’їзду «Фронту Змін».

«Ми не обмежимось, далеко не обмежимось виборами 2010 року. Наступне завдання партії - це парламентська кампанія 2012 року. Я ставлю завдання партії і для себе остаточно створити реальну противагу Партії регіонів і їхнім поплічникам. До 2012 року українці повинні зрозуміти, що є така партія, яка зможе їх захистити і зробити їх людьми з великої літери у країні з великої літери», - наголосив А.ЯЦЕНЮК, зауваживши, що результатом наступних парламентських виборів має стати формування коаліції на базі партії «Фронт Змін».

Крім того, заявив він, партія повинна у 2015 році висунути кандидата у президенти, «партія повинна виграти вибори, щоб країна отримала Президента, за якого не буде соромно».

Водночас, торкаючись теми змін до Конституції, А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що «нова редакція Конституції може бути прийнята тільки після обговорення на всеукраїнському референдумі», оскільки концентрація повної влади у руках однієї людини призведе до того, що життя країни залежатиме від того, «з яким настроєм прокинеться Президент».

«Парламентсько-президентська республіка, де влада збалансована, і де основним джерелом влади є народ», - наголосив А.ЯЦЕНЮК, зауваживши, що саме це має бути закріплено у Конституції України.