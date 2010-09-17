Балога думає, що у справі Гонгадзе «просто знайшли відбувайла»
Політик особисто знав Кравченка
Лідер партії “Єдиний Центр” Віктор БАЛОГА не поділяє думку слідства про замовника вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БАЛОГА заявив сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську.
За його словами лідера “Єдиний Центр”, він був особисто знайомий з покійним міністром внутрішніх справ Юрієм Кравченком і особисто знає всіх політиків.
“Дуже прикро, що сьогодні у такий спосіб хочуть закрити справу про розслідування вбивства Георгія Гонгадзе. Моя суб’єктивна точка зору – просто знайшли відбувайла, на якого хочуть все списати. Я не вправі говорити як політик, а з суто людської точки зору - я не поділяю думку слідства щодо замовника вбивства журналіста”, - наголосив В.БАЛОГА.
Як повідомляв УНІАН, 14 вересня 2010 року прес-служба Генеральної прокуратури заявила, що досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього генерала міліції Олексія ПУКАЧА у вбивстві журналіста Г.Гонгадзе закінчується. За даними ГПУ, слідством встановлено, що замовником цього злочину був на той час глава МВС України, нині покійний, Юрій Кравченко.