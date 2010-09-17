Герман про вибори, комісії та звичайні фантазії Тимошенко

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН спростовує заяви опозиції щодо нерівної кількості керівних посад у територіальних виборчих комісіях між представниками влади та опозиції.

Про це йдеться у заяві Г.ГЕРМАН, текст якої переданий агентству УНІАН.

За словами заступника глави Адміністрації Президента, незважаючи на те, що Партія регіонів набагато сильніша, кількісно переважає БЮТ і має майже вдвічі більшу фракцію у парламенті, вона отримала рівну з БЮТ кількість керівних посад у територіальних виборчих комісіях, що будуть працювати на місцевих виборах. Подекуди, за її словами, БЮТ має вдвічі, а то й утричі більше таких посад. Зокрема, у Винницькій області БЮТ має 19 керівних посад, а Партія регіонів – 2, на Волині БЮТ - 14, Партія регіонів – 4. “Це свідчить про те, що будь-які нарікання на нерівні умови виборчих змагань є звичайними фантазіями Юлії ТИМОШЕНКО”, - сказала вона.

Г.ГЕРМАН запевнила, що влада робить усе можливе для забезпечення вільних, чесних і прозорих місцевих виборів. Підтвердженням цьому, наголосила вона, є підписане вчора Президентом України доручення прем’єр-міністру, у якому робиться особливий наголос на недопущенні адміністративного тиску у виборчому процесі, на всілякому сприянні виборчим комісіям у реалізації їхніх повноважень.

“Підтвердження цьому - звернення Миколи АЗАРОВА до міжнародних спостерігачів із запрошенням приїхати на вибори в Україну. Таким чином, вибори відбудуться і пройдуть вони вільно, чесно та прозоро. Альтернативи такому процесові нема”, - сказала Г.ГЕРМАН.