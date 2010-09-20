Янукович зустрівся з 87-річним міністром Сінгапуру

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що для України є цікавим і важливим досвід Сінгапуру у питанні економічного розвитку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з міністром-ментором Республіки Сінгапур ЛІ Куан Ю, що відбулася сьогодні у Києві.

«Мені особливо дуже приємно з вами зустрітися. Без перебільшення вас вважають батьком, засновником сучасного Сінгапуру», - сказав Президент України, звертаючись до ЛІ Куан Ю, який обіймав посаду прем’єр-міністра Сінгапуру у період з 1959 по 1990 роки, а сьогодні обіймає почесний пост міністра-наставника в уряді цієї держави.

В.ЯНУКОВИЧ також висловив свою повагу і захоплення від економічного прогресу, який досяг і продовжує розвивати Сінгапур.

«У мене непідробний інтерес до Сінгапуру. Я дуже зацікавлений у вивченні вашого досвіду та прогресу в економіці та соціальній сфері», - підкреслив Президент України.

У свою чергу, міністр-ментор Сінгапуру висловив сподівання, що його візит в Україну буде взаємно цікавим і корисним для двох держав.

В.ЯНУКОВИЧ під час зустрічі також привітав ЛІ Куан Ю, якому вчора виповнилося 87 років, з днем народження.