"Тюрму на Лонцького" давно хотіли забрати з СБУ, але завадив Азаров

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під тиском громадськості доручив передати Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» (Львів) з підпорядкування СБУ до сфери управління Інституту національної пам’яті.

Про це заявив директор музею Руслан ЗАБІЛИЙ, повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

«Втручання влади, особливо спецслужб у роботу науковців - неприпустиме. Ми вже відчули це на собі - зараз, після вилучень СБУ, практично паралізована підготовка нової експозиції про дисидентів. Але віримо, що активна позиція світової та української академічної спільноти не допустить продовження тиску», - сказав Р.ЗАБІЛИЙ.

Крім того, за даними центру, співробітники музею задоволені, що нарешті відновлено процес передачі закладу та вважають доручення Президента правильним кроком, адже СБУ не має управляти музеями.

«Передача музею від СБУ була запланована одразу, коли створювався музей, і ми всі знали, що це - наш обов’язок перед українською громадою», - зазначила співробітник «Тюрми на Лонцького» Лідія ТОПОЛЕВСЬКА.

У центрі нагадали, що 3 лютого Кабінет міністрів України передав Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» у підпорядкування Українського інституту національної пам’яті. Натомість уряд Миколи АЗАРОВА вже 19 березня через доручення віце-прем’єр-міністра Сергія ТІГІПКА зупинив цей процес і залишив музей у підпорядкуванні СБУ.

Музей «Тюрма на Лонцького» розташований у приміщенні колишньої тюрми КГБ і Гестапо у Львові. Перша експозиція, створена силами львівської громади, відкрилася 28 червня 2009 року. 14 жовтня 2009 року музей отримав статус національного.

Як повідомляв УНІАН, директора меморіалу «Тюрма на Лонцького» Р.ЗАБІЛОГО 8 вересня 2010 року затримали у Києві працівники СБУ. Його звинуватили у тому, що він нібито хотів передати третім особам матеріали, що становлять державну таємницю. У Р.ЗАБІЛОГО вилучили персональний ноутбук та цифрові носії.

Також СБУ провела обшук у кабінетах працівників музею “Тюрма на Лонцького” у Львові, де вилучила два ноутбуки, один жорсткий диск, паперові копії історичних документів, а також відео-свідчення дисидентів, записані дослідниками протягом 2009-2010 років.

9 вересня СБУ розповсюдила повідомлення про порушення кримінальної справи за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю.

За даними СБУ, до цього часу музей перебуває на балансі СБУ, утримується за рахунок бюджету СБУ, його працівники, у тому числі його директор Р.ЗАБІЛИЙ, отримують зарплату в СБУ.

Сьогодні, 20 вересня, глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН на зустрічі з журналістами повідомив, що В.ЯНУКОВИЧ розпорядився передати Національний музей-меморіал «Тюрма на Лонцького» з підпорядкування СБУ до сфери управління Інституту національної пам’яті. За його словами, В.ЯНУКОВИЧ підписав відповідне доручення голові уряду Миколі АЗАРОВУ та голові СБУ Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ.