Попов вперше чує, що Черновецький зібрався у відставку

Першому заступнику голови КМДА Олександру ПОПОВУ нічого не відомо про плани мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО піти з посади.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи на прохання журналістів відповідну заяву заступника голови Верховної Ради Миколи ТОМЕНКА, О.ПОПОВ зауважив, що вперше про це чує.

«Це питання до Леоніда Михайловича. Я не хочу цього коментувати», - сказав О.ПОПОВ.

Не відповів О.ПОПОВ і на запитання, чи братиме він участь у виборах мера столиці, якщо вони відбудуться найближчим часом. «Я не хочу про це говорити, тому що немає факту відставки. Відверто кажучи, сьогодні нормально працює міська рада. Близько 100 голосів є у голосуваннях по проблемах, що ми піднімаємо», - сказав О.ПОПОВ, додавши, що сьогодні у першу чергу потрібна стабільність.