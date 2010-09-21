У Нацраді ретельно підбирають слова для запиту Азарову

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення найближчими днями звернеться до Кабінету міністрів щодо можливості проведення повторного конкурсу на частоти мовлення «5-го каналу» і ТВі, надання яких Київський апеляційний адміністративний суд визнав незаконним.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Нацради з телерадіомовлення Володимир МАНЖОСОВ.

За його словами, Нацрада ще не направляла запит до Кабміну, оскільки намагається сформулювати його максимально грунтовно і повно. Разом із тим В.МАНЖОСОВ додав, що цей запит буде направлено найближчими днями.

За словами В.МАНЖОСОВА, Нацрада перебуває у постійному контакті з Кабміном з цього питання.

Відповідаючи на запитання, чи відома позиція Кабміну стосовно можливості проведення повторного конкурсу на частоти, В.МАНЖОСОВ сказав, що оскільки ця справа набула значного розголосу, то вона повинна мати своє логічне завершення, тому можливо й можна було б провести повторний конкурс.

Разом з тим він додав, що офіційної позиції уряду з цього питання ще немає.

Довідка УНІАН. 8 червня 2010 року Київський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позовні вимоги медіа-холдингу U. A. Inter Media Group, скасувавши рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня 2010 року про результати конкурсу, відповідно до якого TBi отримав 33 частоти, "5-й канал" – 26 частот.

30 серпня Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про надання частот телеканалам ТВi і "5 канал".

Телеканал ТВі оскаржив це рішення у Вищому адміністративному суді України.

8 вересня Нацрада з телерадіомовлення на виконання постанови Київського апеляційного адміністративного суду скасувала свої попередні рішення від 27 січня 2010 року про визначення переможців конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням вільних телеканалів.

В.МАНЖОСОВ заявив, що повторний конкурс на ті частоти “5-го каналу” і ТВі, надання яких Київський апеляційний адміністративний суд визнав незаконним, буде проведено у разі дозволу на це Кабінету міністрів України.