У БЮТ кажуть, що Тимошенко з погрозами дзвонили люди Хорошковського

Один з лідерів БЮТ Сергій СОБОЛЄВ вважає, що Служба безпеки України є організатором телефонних погроз на адресу Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він повідомив в коментарі газеті «Коммерсант».

"Надати інформацію просять ті, хто організовував погрози! СБУ і без її свідчень може звернутися, згідно закону «Про інформацію», до оператора, і він з точністю до двох метрів визначить, з якого телефону дзвонили, власника і номер апарату", - сказав С.СОБОЛЄВ, коментуючи відмову Ю.ТИМОШЕНКО співробітничати з СБУ в розслідуванні джерела погроз на її адресу.

Як повідомлялося, вчора в СБУ заявили, що Ю.ТИМОШЕНКО відмовилася надавати інформацію щодо погроз, які надходили на її адресу по телефону. "Це значно ускладнює здійснення передбачених законом пошукових заходів, - повідомили в прес-службі відомства. - СБУ ще раз звертається до пані Ю.ТИМОШЕНКО з проханням дати необхідні свідчення для встановлення факту погроз і, в разі його підтвердження, пошуку аноніма і притягнення його до відповідальності".

Раніше Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що їй надходять погрози по телефону. "Я мала телефонний дзвінок від невідомого, який російською мовою підкреслив, що ніхто не дозволить мені безкарно принижувати Віктора Федоровича за кордоном", - процитувала її слова прес-служба "Батьківщини".

Наступного дня глава держави доручив Управлінню держохорони та іншим правоохоронним органам провести перевірку цього факту і в разі потреби посилити охорону Ю.ТИМОШЕНКО.