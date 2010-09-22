У кримському парламенті побилися голови двох фракцій (фото)

16:38, 22 вересня 2010
Політика
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Один одного з-за трибуни виштовхував

Сьогодні у Верховній Раді Криму відбулася сутичка між головою фракції «Комуністи» В’ячеславом Захаровим і керівником фракції «Солідарність» Юхимом Фіксом.

Під час пленарного засідання Фікс узяв слово з трибуни і в ході свого вступу звинуватив комуністів в тому, що ті необгрунтовано критикують керівництво Криму і намагаються зганьбити роботу Ради міністрів. Захаров, який  сидів в залі, почав перестрілку з виступаючим з місця, після чого підійшов до трибуни і спробував виштовхати  Фікса з-за неї силою. Між депутатами виникла колотнеча, яку швидко зупинили їхні колеги, пише Обкомз посиланням на Е-Крим.

Депутат Ольга Ковітіді, яка виступала незабаром після цього інциденту закликала керівників правоохоронних органів Криму, присутніх на сесії, дати правову оцінку діям  Захарова, які сама вона кваліфікувала як дрібне хуліганство.

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