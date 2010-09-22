Міліція підтвердила, що лідер "Родини" одержав рану в підборіддя

Лікарі приватної клініки «Інто-Сана» в Одесі надавали 4 серпня медичну допомогу екс-депутату Одеської міськради Ігорю МАРКОВУ, якому було постановлено діагноз «забита рана в області підборіддя».

Про це сьогодні офіційно повідомив УНІАН начальник Одеського обласного управління міліції Михайло ЯЦКОВ, відповідаючи на журналістський запит від 10 серпня, в якому містилося прохання підтвердити або спростувати факт отримання поранення лідером партії «Родина» І.МАРКОВИМ в одеському ресторані «Grand Pettine».

Разом з тим міліцією не порушувалася кримінальна справа за фактом завдання «забитої рани».

Як вказується в офіційній відповіді на запит, «за результатами матеріалів дослідчої перевірки прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи на підставі п.1 ст.6 Кримінально-процесуального кодексу України, з направленням постанови в прокуратуру Одеси».

Як повідомляв УНІАН з посиланням на одеську телекомпанію «Круг», у нічній бійці в одному з ресторанів Одеси І.МАРКОВ одержав поранення в шию, після чого його було госпіталізовано та прооперовано в клініці.

«І.МАРКОВ прибув до ресторану на день народження місцевого бізнесмена напідпитку, що не сподобалося деяким учасникам, які прагнули триматися якомога далі від скандально відомого діяча. Винуватець урочистостей, який запросив І.МАРКОВА на свій ювілей, зробив йому декілька зауважень. Проте останній продовжував поводитися зухвало, приставати до гостей. Виникла бійка, в якій І.МАРКОВ одержав удар ножем в шию і був прооперований в клініці «Інто-Сана», повідомляв телеканал.

Пізніше І.МАРКОВ заявив про недостовірність інформації про його участь у бійці, а також завдання ножового поранення в область шиї й надання допомоги хірургами.

Водночас журналісти «Вільної Одеси», а також лідери одеських організацій НРУ, Асоціація козацьких товариств «Січ» й інші публічно звернулися до керівництва Одеського облуправління міліції з вимогою провести досудове розслідування причин і обставин бійки в ресторані, що призвела до завдання ножового поранення екс-депутату І.МАРКОВУ.