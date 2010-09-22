"Свобода": ми дамо відсіч злодіянням теперішньої влади

Кілька десятків представників Рівненської обласної організація ВО «Свобода» провела пікетування обласної держадміністрації з вимогою припинити тиск влади на виборців та суб’єктів виборчого процесу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облорганізації ВО «Свобода», у цей же день відбулося пікетування районних держадміністрацій з відповідною вимогою.

За словами “свободівців”, останньою краплею, яка спричинила пікетування, стали спроби заборонити розповсюдження партійної газети «Свободи» в Рівному та Дубровиці.

За повідомленнями прес-служби облорганізації партії, на її «гарячу лінію» постійно надходять скарги про те, що у владні кабінети викликають сільських голів, депутатів місцевих рад, підприємців, директорів шкіл, лікарів і змушують їх балотуватися від провладних партій. Цих людей шантажують, погрожують звільненням з роботи.

“Свободівці” через голову обласної організації партії Степана МОЛЧАНА вручили заяву з цього приводу керівництву облдержадміністрації, зареєструвавши цю заяву в канцелярії ОДА.

У заяві рівненської «Свободи», зокрема, говориться, що "Партія регіонів, тобто теперішня влада, розпочала з політичних репресій, кримінальних переслідувань українських патріотів та ВО "Свобода". Ми будемо давати відсіч таким злодіянням теперішньої влади і не допустимо, щоб був адміністративний тиск на бізнесменів, лікарів, директорів шкіл, вчителів, інших людей які працюють в бюджетній сфері. Ми відстоюватимемо українців не лише нашої області, а й, зокрема, всієї України. Якщо тиск буде продовжуватися, то ми вдамося до акцій непокори, аж до голодування».