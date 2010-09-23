Регіонали чекають, що КС розбереться з політреформою за кілька днів

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що Конституційному Суду України вистачить декілька днів для того, аби винести рішення у справі щодо конституційності закону від 8 грудня 2004 року про внесення змін до Конституції .

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«Все буде залежати від суддів Конституційного Суду, але часу було достатньо для того, щоб винести рішення в короткі строки», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

За словами О.ЄФРЕМОВА, судді мали досить часу, аби детально ознайомитися з цим поданням і сформувати свою точку зору.

«Я думаю, що процедурно рішення буде ухвалене вже за декілька днів», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 вересня, Конституційний Суд України у формі усного слухання розпочав розгляд справи за конституційним поданням 252 народних депутатів щодо відповідності Конституції закону №2222-IV від 8 грудня 2004 року «Про внесення змін до Конституції України».

На думку авторів подання, підставою для визнання неконституційним закону №2222 в цілому є порушення встановленої Конституцією України процедури його розгляду та ухвалення, оскільки відповідний проект закону «Про внесення змін до Конституції України» з певними поправками був розглянутий та ухвалений Верховною Радою України як закон №2222 без обов’язкового у такому випадку висновку Конституційного Суду щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції вимогам статей 157 і 158 Конституції (ст. 159 Основного Закону).