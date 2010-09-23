Україні світить найбільший реприватизаційний процес в її історії?

Найближчим часом може повторитися найбільший реприватизаційний процес в історії України, повідомляє тижневик «Коментарі:».

За даними видання, ще на початку літа заступник генерального прокурора України подав до Господарського суду Києва позов про визнання недійсним додаткової угоди до договору купівлі-продажу акцій металургійного комбінату «Криворіжсталь» в частині зміни термінів інвестиційних зобов`язань покупця, які були прийняті влітку 2009 року. Відповідачами у справі виступають Фонд державного майна України та компанія ArcelorMittal Duisburg GmbH. 26 липня Господарський суд Києва прийняв справу до розгляду і призначив слухання на 15 вересня. Однак через зміну судді у справі і неявку сторін засідання перенесено на 1 жовтня.

Як повідомило «Коментарям:» джерело в українському підрозділі ArcelorMittal, на підприємстві чули про позов Генпрокуратури, однак німецька компанія групи, яка виступає відповідачем, не отримувала ніяких офіційних повідомлень про початок процесу.

Якщо процес закінчиться на користь прокуратури, припускає видання, то в держави будуть всі шанси домагатися в суді розірвання договору купівлі-продажу. У перерахунку на нинішній курс долара, як і раніше, покупцеві доведеться повертати не 5 млрд. дол., а трохи більше 3 млрд. дол.. Нинішня вартість «Криворіжсталі» коливається в межах 4-5 млрд. дол. Водночас, відзначають «Коментарі:», не виключено, що в компанії індійського мільярдера намагатимуться залагодити питання мирним шляхом.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина) в жовтні 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ «КГМК «Криворіжсталь».

28 жовтня 2005 року Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

У 2006 році компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює в більш ніж 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.