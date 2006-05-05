Росія блокує інвентаризацію українського майна, яким користується її флот

Росія продовжує блокувати проведення інвентаризації об’єктів, якими тимчасово користується Чорноморський флот Російської Федерації в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО на брифінгу в Києві за підсумками засідання підкомісії в Москві.

«Росія під різними приводами відмовляється від того, щоб прийти до практичної роботи», - сказав В.ОГРИЗКО.

Він зазначив, що робота відповідних робочих груп підкомісії з питань ЧФ РФ впродовж двох місяців не дала необхідних результатів.

«Формально організовано все нормально – йдуть контакти, проводяться зустрічі, а, по суті, ми не просуваємось так далеко і так швидко, як могли би це робити», - сказав В.ОГРИЗКО.

Він підкреслив, що 4 травня на засіданні підкомісії українській делегації впродовж двох годин намагалися розказати, що таке інвентаризація, не дивлячись на те, що ці поняття прописані в українському законодавстві. «Ми інвентаризуємо власне українське майно, власні земельні ділянки», - наголосив В.ОГРИЗКО. За його словами, російська сторона наполягає на частковому підході – «треба подумати про якісь окремі частини цього процесу». Він підкреслив, що Україна пропонує провести інвентаризацію «крок за кроком, об’єкт за об’єктом» спільно з російськими колегами. На його переконання, це прозорий і щирий підхід.

В.ОГРИЗКО підкреслив, що питання про зміну орендної плати за базування ЧФ РФ в Криму можна порушувати лише після проведення інвентаризації всіх об’єктів та наявності відповідної інформації. За його словами, сьогодні робити розрахунки недоречно.

Він також повідомив, що Україна продовжує наполягати на передачі всіх гідрографічних об’єктів, якими користується ЧФ РФ, на баланс України. За його словами, тільки після цього можна розпочинати переговори про можливість спільного використання деяких об’єктів навігації.