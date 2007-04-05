Земляк Януковича не зрозумів ”зайву ліберальність” прем`єра

Верховна Рада України повинна змусити уряд вжити «жорсткі заходи» для наведення ладу в країні.

Про це сказав голова Тимчасової спеціальної комісії щодо проведення аналізу порушень і дотримання Конституції України і законів України Василь ХАРА.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, він не розуміє «ліберальність» прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА щодо всіх, хто порушує закони і Конституцію.

«Я земляк В.ЯНУКОВИЧА і не можу зрозуміти, чому Кабінет Міністрів України і Віктор ЯНУКОВИЧ проявляють зайву ліберальність щодо тих, хто порушує закони і Конституцію України», - підкреслив В.ХАРА.

За словами депутата, люди, які приїхали до Києва і в регіонах виступили на підтримку Верховної Ради і уряду, хочуть, щоб у країні був порядок. «І ми повинні змусити його (В.ЯНУКОВІЧА – УНІАН) зробити все для того, щоб захистити людей, які стоять на площах в місті Києві й по всій Україні», - заявив В.ХАРА.