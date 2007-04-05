Янукович поскаржився Давидовичу на порушення прав Партії регіонів

Відсутність представників Партії регіонів у складі Центральної виборчої комісії прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає порушенням прав партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що цю точку зору він висловив учора під час зустрічі з головою ЦВК Ярославом ДАВИДОВИЧЕМ. «Я висловив свою точку зору, за яким принципом має працювати ЦВК. Це має проходити у межах закону і при пропорційному представництві всіх політичних сил в ЦВК», - сказав прем`єр.

На прес-конференції В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Партія регіонів не має жодного представника у складі Центрвиборчкому. «Це порушення прав Партії регіонів і порушення закону», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, якщо вибори все ж таки відбудуться після ухвалення Конституційним судом рішення про конституційність указу Президента, то спочатку потрібно провести підготовчу роботу – привести у відповідність склад ЦВК, розглянути закон про вибори, після цього визначитися з термінами їх проведення, і «у жодному випадку не припиняти роботу Ради до кінця її каденції». «Влада не повинна залишатися без законодавчої гілки. Це теж порушення Конституції», - підкреслив прем`єр.

В.ЯНУКОВІЧ повідомив, що попросив Президента України сьогодні від імені РНБО звернутися до Конституційного суду з проханням розглянути питання про конституційність його указу про розпуск парламенту і призначення позачергових виборів.

Довідка УНІАН. Згідно з законом про Центральну виборчу комісію (ст. 6), Верховна Рада призначає на посаду і припиняє повноваження членів ЦВК за представленням Президента. У представленні Президента про призначення на посаду членів ЦВК враховуються пропозиції депутатських фракцій і груп, створених в поточному скликанні ВР України.