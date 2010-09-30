Могильов натякнув, що хабарництва жодна партія не цурається

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що міліція затримує політиків-правопорушників незалежно від партійної приналежності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

Зокрема, за словами міністра, починаючи з березня цього року в Одесі було затримано заступника голови районної організації - представника Партії регіонів за отримання хабара, в Хмельницькій області було затримано депутата райради від БЮТ за отримання хабара, в Тернопільській області було затримано депутата райради від «Нашої України», в Житомирській області - депутата райради від Партії регіонів.

Таким чином, відзначив А.МОГИЛЬОВ, ці приклади демонструють, що співробітники міліції затримують правопорушників, незалежно від партійної приналежності.

Як сказав міністр, міліція виконує вказівку Президента України про те, що «політичні квитки, забарвлення не дають індульгенції від притягнення до відповідальності усіх осіб, які ведуть протиправний спосіб життя».