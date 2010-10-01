Якби вибори в Тернополі відбулись у вересні (опитування)

Лідерами симпатій на виборах до Тернопільської міської ради є ВО “Свобода” (28,2%) і “Батьківщина” (11,9%).

Такі дані опитування оприлюднив на прес-конференції в УНІАН керівник аналітичного відділу компанії FLGU Ігор МИКЛАЩУК.

Він повідомив, що опитування проводилося з 4 по 18 вересня. У ньому взяли участь 800 жителів Тернополя, і “похибка становить не більше 3,2% з довірчою ймовірністю 0,95”.

І.МИКЛАЩУК зазначив, що на третьому місці – Партія регіонів (5,4%).

Партію “Єдиний Центр” готові підтримати 3,7% опитаних жителів Тернополя, “Фронт Змін” - 3,5%, КУН - 2,4%, Українську партію - 1,6%, “Громадянську позицію” – 1,6%, КПУ - 1,6%. Не підтримають жодну кандидатуру 4,9% респондентів, не визначились 23%.

За словами І.МИКЛАЩУКА, явка на вибори 31 жовтня у Тернополі передбачається на рівні понад 70%.

Він зауважив, що під час опитування 25,3% жителів Тернополя визначили себе прихильниками “націонал-демократичної течії”, а 17,5% - “націоналістичної ідеології”.

При цьому, згідно з опитуванням, жителів Тернополя найбільше хвилює: низькі зарплати і пенсії - 60,8%, безробіття - 53,8%, стрімке зростання цін та інфляція - 51%, байдужість представників державної влади до проблем простих громадян - 45,6%, корупція місцевої влади - 42,7%, низький рівень медичного обслуговування - 29,9%.

“Якби нам доводилося радити, які гасла краще використовувати, то гасло “Ми патріоти, ми за високі пенсії і за хорошу зарплату” буде значно більше сприйняте, аніж гасло “Ми націоналісти і підтримуємо визнання указу про Степана Бандеру (йдеться про визнання його Героєм України- УНІАН)”, - додав І.МИКЛАЩУК.

Він зазначив, що питання про С.Бандеру зацікавило лише 13% респондентів, а питання продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ у Криму - 12%.

Як повідомив І.МИКЛАЩУК, за результатами опитування, у рейтингу на посаду мера Тернополя лідирує Сергій НАДАЛ (19,9%), висунутий ВО “Свобода”. На другому місці – нинішній мер Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ (11,5%) і Михайло РАТУШНЯК (11,3%), якого висунула Українська партія.

Керівник аналітичного відділу компанії FLGU нагадав, що 31 жовтня виборів до Тернопільської обласної ради не буде, оскільки позачергові вибори пройшли у березні 2009 року.

За його словами, якщо порівнювати результати опитування, де ставилось питання, кого б підтримали жителі Тернополя, якби вибори відбувалися до обласної ради, з результатами минулорічних виборів, то “найбільше втратив “Єдиний Центр” - 10,7%”.

Блок УНП втратила б 6,2%, ВО “Свобода” - 5,7%, проте зріс рейтинг “Батьківщини” на 4,7%.

Генеральний директор консалтингової компанії FLGU Ігор БУРИЙ повідомив, що дана компанія спеціалізується “на наданні різного спектру інформаційних послуг, в тому числі соціологічних досліджень, маркетингових досліджень”. Він також повідомив, що, згідно з результатами дослідження, виявлено високий рівень недовіри до влади на місцях. За результатоми дослідження, діяльністю міського голови Тернополя задоволені лише 21% респондентів, незадоволені - 45,7%, а 28,1% “наскільки задоволені, наскільки й ні”. Не визначилися 5,1% опитаних жителів Тернополя.