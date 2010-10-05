З партії Тимошенко вигнали десятьох

Бюро Львівської обласної партійної організації ВО "Батьківщина" сьогодні на засіданні виключило з своїх лав 10 осіб за порушення Статуту партії та провокаційну діяльність, спрямовану на дискредитацію політичної сили.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Львівської обласної партійної організації Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина", це рішення було погоджено з Політичною радою партії.

Зокрема, партійних квитків позбавлені колишній голова міського осередку партії Андрій ДЗЮБАН, колишній перший заступник голови Львівської міської "Батьківщини" Ірина ЯВОРСЬКА, колишній заступник голови обласної партійної організації Богдан ПІСНИЙ, колишні голови низки районних організацій - Євген БУБА, Надія ЧЕРЕВИЧНА, Євген МАТЕРИЦЬКИЙ, Володимир АДАМЕЦЬ, Тарас ВОВК, а також колишній заступник голови обласного контрольно-ревізійного комітету Василь ЛОЗИНСЬКИЙ.

Постанова про погодження виключення цих осіб із "Батьківщини" підписана лідером партії Юлією ТИМОШЕНКО.

Крім того, Бюро обласної організації звернулось до Президії Політичної ради ВО "Батьківщина" з проханням ліквідувати Львівську міську організацію. Як відомо, міська виборча комісія зареєструвала виборчий список до Львівської міської ради за підписом Івана ДЕНЬКОВИЧА – людини, яка не є членом партії, а офіційно увійшла до парламентської коаліції Партії регіонів.

Засідання Бюро відбулось відповідно до усіх вимог Статуту партії, зауважили у прес-службі.