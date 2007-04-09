Коаліція: Ющенко прагне зробити з України другу Югославію

Верховна Рада України виступає за одночасне проведення виборів парламенту, Президента та проведення з волі народу референдуму щодо вступу до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні Верховної Ради до українського народу.

За дане звернення одностайно проголосували всі 258 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

У зверненні депутати наголошують, що над Україною «нависла небезпека громадянського розбрату і втрати державності».

Причина цьому, зазначається у зверненні, – спроба здійснити державний переворот під виглядом дострокового припинення повноважень парламенту.

Як наголошується у документі, розуміючи, що немає підстав для дострокового припинення повноважень ВР, В.ЮЩЕНКО «намагається шантажувати Конституційний Суд та інші суди, зупинити роботу парламенту, зобов’язати уряд вдаватися до незаконних кроків».

Депутати також заявляють, що «до антиконституційних протиправних дій примушують СБУ і армію, іде стеження за депутатами, членами уряду, ЦВК, суддями КС».

Крім того, у зверненні наголошується, що «провокативні акції громадянської непокори» безпосередньо готуються та спрямовуються «штабом на чолі з керівником Секретаріату Президента України».

«Відчувається відверта боротьба за владу, це спроба реваншу політичних сил, що мають недостатньо підтримки серед виборців», - зазначається у зверненні до народу.

Депутати також наголошують, що «іде цілеспрямована протидія зусиллям парламенту і уряду щодо зміцнення економіки і фінансової системи». «Авантюристи розуміють», що поліпшення добробуту людей «не залишає їм шансів на перспективу», - сказано у документі.

ВР звертається до тих людей, яких “реваншисти” залучають до вуличних акцій, наголошуючи, що «ви не за Україну і не за правду боретесь, вашими руками кілька авантюристів хочуть повернути собі можливості узурпувати владу, щоб знову на «хлібні» місця всадити родичів, кумів і сватів».

В зверненні також наголошується, що народні депутати - проти незаконно призначених дострокових виборів, «проти створення прецеденту, що приведе Україну до стану недавньої Югославії».

«Схоже, це і є метою оточення Президента України та його зарубіжних наставників», - сказано в документі.

ВР також висловилася поти громадянських конфліктів, попередивши В.ЮЩЕНКА та його оточення про відповідальність у разі їх виникнення.

У цьому звернення також підкреслюється, що посадовці всіх рівнів повинні керуватися статтею 19 Конституції, яка попереджає, що ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Депутати закликали український народ підтримати дії Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 квітня, Верховна Рада України зібралась на позачергове засідання з метою ухвалити ряд заяв та звернень, зокрема, заяву з приводу тиску Президента України Віктора ЮЩЕНКА на Конституційний Суд, а також звернення до українського нарду.

До порядку денного позачергового засідання ВР включено питання про утворення тимчасової слідчої комісії ВР з питань встановлення посадових осіб СБУ, винних у видачі незаконних наказів щодо організації та здійснення прослуховування телефонних розмов та стеження за народними депутатами, суддями КС, суддями судів загальної юрисдикції та членами ЦВК.

Крім того, парламент планує ухвалити звернення до глав держав, урядів, парламентів країн Європи, а також країн – гарантів безпеки України, міждержавних та міжпарламентських інституцій.