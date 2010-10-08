У Маріуполі ТВК "кинула" людей Тігіпка

У Маріуполі Донецької області територіальна виборча комісія відмовляється реєструвати кандидатів від «Сильної України», зокрема, сина нинішнього мера міста Ігоря ХОТЛУБЕЯ, на вибори до місцевих органів влади.

Про це йдеться в заяві Донецької обласної організації партії «Сильна Україна», переданій УНІАН.

За словами авторів заяви, 2 жовтня Маріупольська організація «Сильної України» здала до територіальної виборчої комісії необхідний для реєстрації списку кандидатів до місцевих рад пакет документів, і група професійних юристів спільно з організаційним активом партії двічі вивірили всі визначені законом документи. Список складався з 38 відомих у місті жителів Маріуполя, зокрема, другим номером списку кандидатів до міської ради від партії «Сильна Україна» йшов підприємець і меценат І.ХОТЛУБЕЙ, син діючого міського голови міста Маріуполя.

«Якість підготовлених документів не викликала нарікань, навпаки, неофіційно представники територіальної комісії висловили думку, що рівень підготовки документації від «Сильної України» один із кращих в місті», - наголошується в заяві.

Проте 5 жовтня, в граничні для внесення правок терміни послідувала усна відмова в реєстрації, причиною такого рішення стала нібито відсутність партійної печатки на повідомленні про проведення зборів для висунення кандидатів, відзначили автори заяви. І пояснили, що, «незважаючи на формальність цих претензій і відсутність будь-яких правових підстав з боку теркому відмовити десяткам громадян у праві обиратися», місцева організація «Сильної України» оперативно внесла необхідні виправлення і повторно здала їх. Але наразі стало відомо про повторну, «вже ніяк не обгрунтовану відмову з боку теркому, тоді як письмової, навіть формальної відмови немає і на сьогоднішній день», - заявили в парторганізації.

Керівник Маріупольської організації «Сильної України» Євген АКАЙКІН обурений ситуацією, що створилася, і заявив про наміри «шукати справедливість у судовому порядку».