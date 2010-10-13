В Азарова таки розгледіли дефіцит гречки: хочуть завозити

Кабмін пропонує Верховній Раді до 1 червня 2011 року зменшити до 0% імпортне мито на молоко та вершки у порошку, гранулах чи інших твердих видах; масло вершкове; картоплю; жито та гречку. У Верховній Раді зареєстрований відповідний проект Закону про внесення змін до закону "Про Митний тариф" (щодо зміни мита на окремі види продовольчих товарів).

У пояснювальний записці до законопроекту автори пояснюють необхідність такого виду “захисту” вітчизняного виробника, зокрема тим, що “виходячи із попиту внутрішнього ринку, а також зважаючи на необхідність забезпечення на кінець маркетингового періоду перехідних залишків гречки у обсязі двомісячної потреби, дефіцит гречки на внутрішньому ринку можливо оцінити у 50-60 тис. тонн.” Водночас у пояснювальній записці зауважується, що “традиційно” Україна якщо й імпортувала гречку, то із Росії. (Тож з урахуванням численних масштабних пожеж у РФ цього року не дуже зрозуміло, за рахунок чиїх урожаїв уряд збирається виправляти ситуацію).

Крім того, зауважують автори законопроекту, на сьогодні у зв’язку з несприятливими погодними умовами (особливо спекотним літом) прогнози врожаю у окремих країнах не є оптимістичними, “що створює підстави для виникнення ажіотажного попиту серед населення на інші соціально значущі продукти споживання”. Тож Верховній Раді пропонують “з метою запобігання підвищенню цін на продовольчі товари” відкрити внутрішній український ринок для імпортних молока, масла, картоплі, жита та гречки.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня прем’єр-міністр Микола Азаров закликав виробників продуктів харчування, зокрема гречки, не притримувати товар, викликаючи тим самим штучний ажіотаж і дефіцит на ринку. Та лякав, що завалить ринок гречкою. Мовляв, у разі потреби уряд закупить достатню кількість круп або інших продуктів з тим, щоб була можливість швидко погасити ажіотаж. «Тому хочу запитати у тих виробників, які зараз притримують товар: що ви тоді робитимете з цим товаром, попит на який впаде після того, як уряд наситить ринок?» - заявляв Азаров.