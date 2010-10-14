В БЮТ цікавляться, у скільки обійшлися послуги «аудиторів Тимошенко»

Аудит міжнародних аудиторів, який начебто виявив факти нецільового використання коштів з державного бюджету з боку уряду Юлії ТИМОШЕНКО, не матиме жодних юридичних наслідків.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив народний депутат від БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО.

“Оцей звіт будівельної фірми, бо вони такі самі аудитори, як ми - будівельники, не буде мати жодних юридичних наслідків, оскільки вони не здійснювали справжньої аудиторської діяльності. Вони здійснювали діяльність, яку на сьогодні не можна охарактеризувати як аудиторську”, - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За словами народного депутата, фірми, які проводили відповідну процедуру - Trout Cacheris, PLLC и Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, за участю Kroll, Inc, - насправді здійснювали ряд дій, які до аудиту не мають жодного відношення. “Тому правових наслідків, будь-яких заключень не буде в Україні”, - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він наголосив, що зараз представники БЮТ не можуть дати ґрунтовних спростувань по цьому аудиту, оскільки ще остаточно не ознайомлені з ним. “Оскільки документ є достатньо товстий, принаймні ззовні, знадобиться декілька днів. Я думаю, наступного тижня ми будемо готові відповідати на ті звинувачення, які висунуті”, - сказав С.ВЛАСЕНКО.

При цьому народний депутат наголосив, що досі невідомо, яка сума витрачена з бюджету на оплату цього аудиту. “Мною були направлені декілька запитів, щоб з’ясувати, скільки коштують українським платникам податків послуги так званих аудиторів-юристів. Міністерство фінансів сказало, що це питання є питанням комерційної таємниці і залежить від волі кампанії”, - сказав він.

Народний депутат назвав ця відповідь «сюрреалістичною», оскільки «використання бюджетних коштів» не може бути комерційною таємницею.

У свою чергу екс-віце-прем’єр-міністр Григорій НЕМИРЯ зазначив, що “псевдоаудит”, який нібито був зроблений, не має нічого спільного зі справжнім аудитом і носить виключно PR-характер.

Г.НЕМИРЯ наголосив, що «так званий аудит» проводили не аудитори, а юристи Trout Cacheris, PLLC, оскільки на їхньому офіційному сайті чітко вказано, що фірма займається винятково кримінально-процесуальним законодавством і не має досвіду аудиторської діяльності. “Компанія здебільшого спеціалізується на адвокатських послугах у скандальних справах”, - сказав Г.НЕМИРЯ. Серед них він назвав позбавлення активів компаній Михайла ХОДОРКОВСЬКОГО, надання захисту міжнародним шпіонам, представлення інтересів у судах Моніки ЛЕВІНСЬКИ тощо.

За його словами, година праці юристів цієї фірми оплачується на рівні 1 тис. доларів. Г.НЕМИРЯ припустив, що саме цим і пояснюється той факт, що досі не оприлюднений остаточний аудит. “Є очевидним матеріальний інтерес тих, хто це проводить, оскільки, згідно з цими погодинними гонорарами в 1 тис. дол., багато ще можна заробити і взяти це з кишені українських громадян”, - сказав він.

Г.НЕМИРЯ зауважив, що цей “псевдоаудит” є черговим тиском на опозицію. “Але нас не залякати. Нехай і не сподіваються ті, хто це роблять, що вони зможуть якимось чином залякати Юлії ТИМОШЕНКО, мене як колишнього члена уряду або моїх колег по політичній боротьбі”, - додав Г.НЕМИРЯ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 жовтня, міжнародні аудитори заявили, що виявили факти нецільового використання коштів державного бюджету і шахрайства за участю представників уряду Ю.ТИМОШЕНКО. Про це заявили представники фірм, які здійснювали аудит, - Trout Cacheris, PLLC і Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, за участю Kroll, Inc.

«Розслідування виявило докази нецільового використання державних коштів і шахрайства за участю посадовців попереднього уряду України, деяких міністерств і приватних компаній», - говориться у звіті за результатами аудиту.

13 травня ц.р. уряд України підписав контракт з компанією Trout Cacheris, PLLC (США) на проведення аудиту фінансово-економічної діяльності органів державної влади в 2008-2009 роках. Мета аудиту - виявлення нецільового використання коштів, винних у цьому і куди було спрямовано ці гроші.