Комуністи розповіли, до чого дійшла їхня «дружба» з ПР

У Донецькій області комуністи заявляють, що їх «дружба» з Партією регіонів досягла піку.

Про це на прес-конференції заявив перший секретар Донецького обласного комітету Комуністичної партії України, народний депутат України Микола КРАВЧЕНКО.

При цьому М.КРАВЧЕНКО звинуватив Партію регіонів у невиконанні коаліційної угоди.

«На сьогодні підготовка до виборів проходить в жорсткому протистоянні із здавалося б нашим союзником, – Партією регіонів…І справа дійшла вже до безпрецедентних методів роботи – Партія регіонів намагається зняти всю Дебальцевську партійну організацію з реєстрації, причому робить це саме представник Партії регіонів», - відзначив М.КРАВЧЕНКО.

За словами депутата, в Будьонівському районі м. Донецька з 25 кандидатів-мажоритарників від КПУ з реєстрації знято 19 осіб. Після цього двох кандидатів було поновлено через суд.

«У Комсомольському нинішньому голові від невідомих надходили загрози і вимоги про вихід його з Компартії. У Єлізаветівці від кандидата на пост голови від КПУ шляхом шантажу вимагали відкуп від фізичної розправи над ним», - додав М.КРАВЧЕНКО.

Народний депутат заявив, що комуністи мають намір привезти людей з усієї Донецької області і розбити наметове містечко перед будівлею Донецької облдержадміністрації на знак протесту проти дій Партії регіонів.

«Однак шедевром, піком нашої «дружби» з Партією регіонів стало те, що почали організаціями знімати з реєстрації. І, таким чином ми можемо дійти до того, що Донецьку організацію повністю знімуть з реєстрації за надуманими повністю мотивами… Єдине завдання Партії регіонів – вибити комуністів для того, щоб ніхто не знав, що коїться у селищах, містах», - підкреслив він.