Вінський вважає, що ціну на Укртелеком занизили принаймні вдвічі

Екс-міністр транспорту та зв’язку України Йосип Вінський вважає, що початкова ціна пакету акцій «Укртелекому» у 10 млрд.500 млн. гривень є заниженою принаймні вдвічі. Продаж «Укртелекому» має стартувати з 20 мільярдів гривень, заявив він.

На переконання політика, перед оголошенням конкурсу з продажу держпакета акцій монополіста на ринку зв’язку, слід було провести серйозну передпродажну підготовку.

«Збитковість «Укртелекому» є штучною, викликаною недолугим менеджментом та неправильною тарифною політикою. Коли б ці дві проблеми було вирішено в процесі підготовки до продажу, початкова ціна пакету мала бути вдвічі більшою», - наголосив Вінський.

Він також нагадав, що у 2008 році вартість «Укртелекому» оцінювалася в 4 млрд. доларів.

Як відомо, 13 жовтня Фонд державного майна України оголосив конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком».