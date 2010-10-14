Жванія не виключає, що НУ-НС змінить назву

Народний депутат України Давид ЖВАНІЯ заявляє, що про створення окремої фракції на основі депутатської групи «Право вибору» поки що не йдеться. Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.

«Ми зараз перебуваємо у фракції «Наша Україна - Народна самооборона» і маємо на цьому етапі використовувати всі механізми, щоб консолідувати фракцію. Якщо у когось виникає бажання створити свою фракцію і вийти зі складу фракції «Наша Україна – Народна самооборона» - будь ласка», - сказав Д.ЖВАНІЯ.

Він також зазначив, що не виключає, що надалі фракція НУ-НС може змінити назву, оскільки такої політичної сили, як «Народна самооборона», за фактом вже не існує.

Водночас Д.ЖВАНІЯ вважає, що депутати повинні зосередитися над роботою над новою Конституцією, а не відволікатися на формування дрібних фракцій.

Він переконаний, що якщо Україна декларує євроінтеграцію, то країна має перейти до парламентської форми правління. «Я завжди був прихильником парламентської форми правління. Це остаточно доведе, що ми - демократична держава, адекватна європейській практиці», - сказав Д.ЖВАНІЯ.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня 2010 року було оголошено про створення у Верховній Раді групи «Право вибору». Координатором групи ”Право вибору” обрано Д.ЖВАНІЯ, а секретарем - Олега НОВИКОВА.

Серед тих, хто увійшов до групи, є народні депутати від НУ-НС Олександр БОБИЛЬОВ, Валерій БОРИСОВ, Сергій ВАСИЛЕНКО, Д.ЖВАНІЯ, Катерина ЛУК’ЯНОВА, Володимир МАРУЩЕНКО, О.НОВИКОВ, Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО, Іван ПЛЮЩ, Сергій ХАРОВСЬКИЙ, Віктор ШЕМЧУК та інші.