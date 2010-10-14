Саакашвілі пояснив Королевській, що найважливіше у реформах

«Ми приїхали до Грузії для того, аби з перших вуст почути про суть проведених економічних реформ і використати грузинський досвід в Україні». Про це заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва в Тбілісі під час зустрічі з Президентом Грузії Михаїлом СААКАШВІЛІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила, що вражена масштабом економічних реформ у Грузії. «Ми приїхали до Грузії для того, аби з перших вуст почути про суть проведених економічних реформ і використати грузинський досвід в Україні. І те, що ми тут побачили, свідчить про те, що економічні реформи, спрямовані на поліпшення життя людей, дають свій результат, - відзначила вона. – Україна також заявила про те, що стала на шлях реформ, і ми хотіли б прискорити процес модернізації країни. Щоб добитися успіху, ми повинні враховувати досвід країн, які вже пройшли цей шлях, і насамперед, досвід Грузії».

«Успіх України – це успіх Грузії. І такі молоді політики, як ви, дають надію на здійснення реформ в Україні, - відзначив М.СААКАШВІЛІ. - Точкові реформи не дають результату і можуть бути швидко згорнуті. Тому дуже важливо, аби реформи були швидкими і охоплювали все суспільство».

Він закликав українських бізнесменів активніше вкладати кошти в масштабні проекти, які зараз здійснюються в Грузії, зокрема в будівництві об`єктів у Батумі, Поті і Кобулетті.

Під час переговорів наголошувалося, що Україна займає третє місце серед зовнішньоекономічних партнерів Грузії. Проте обидві країни мають колосальний потенціал для розвитку зовнішньоторговельних відносин, який необхідно використовувати.

Як повідомляв УНІАН, голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Н.КОРОЛЕВСЬКА очолює парламентську делегацію України, яка перебуває в Грузії з 12 по 15 жовтня 2010 року з офіційним візитом. Метою поїздки групи народних депутатів є вивчення досвіду грузинських реформ і налагодження міжпарламентських зв`язків.