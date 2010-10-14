Київський губернатор обіцяє газ всім населеним пунктам

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК обіцяє, що наступного року повністю буде завершена газифікація населених пунктів області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ПРИСЯЖНЮК заявив сьогодні, виступаючи перед депутатським корпусом та керівництвом міста Славутич, де він перебуває з робочою поїздкою.

«Думаю, за 2011 рік повністю вдасться закінчити газифікацію Київської області», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

Також він зауважив, що особисто поставив завдання для того, щоб в бюджеті наступного року були передбачені і закладені кошти на підтримку малого і середнього бізнесу, молодіжного житлового будівництва тощо.

При цьому він запевнив, що органи обласної влади докладуть всіх зусиль для того, щоб звільняти тих чиновників та посадовців, які заважатимуть працювати і розвиватися малому і середньому бізнесу.

Говорячи про те, що вже вдалося зробити новій владі в столичному регіоні, А.ПРИСЯЖНЮК зауважив, що за невеликий проміжок часу відновлено фінансування 19 соціальних програм, не дивлячись на те, що 94% цьогорічного бюджету Київської області є бюджетом «проїдання».

За його словами, відновлено та запущено в області 10 цукрових заводів, введена в експлуатацію поліклініка в Ірпені, найближчим часом така ж поліклініка запрацює в місті Бровари, в цьому місяці буде відкрито в області три нові дитячі садки.

Також А.ПРИСЯЖНЮК зауважив, що обласній владі вдалося знайти близько 120 млн. грн., які спрямовано на ремонт доріг в населених пунктах по всій Київщині, чого не робилося протягом останніх двох років.

Стосовно проблем міста Славутич, А.ПРИСЯЖНЮК пообіцяв, що наступного року будуть виділені кошти на будівництво в місті житлового будинку на 200 квартир.

Крім того, він пообіцяв, що областю буде прийнятий такий бюджет на наступний рік, який би дозволив, щоб місцеві органи влади мали можливість залишати на розвиток своїх населених пунктів більше коштів, ніж це відбувається зараз.

Підсумовуючи свій виступ, А.ПРИСЯЖНЮК дав високу оцінку роботі представників Славутицької влади.

«Актив міста працював і зберіг місто в найкращому стані, не дивлячись, що ці останні 5 років відкинули країну далеко назад… Ситуація на Київщині поступово виправляється і стає стабільною», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.