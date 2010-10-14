На Тернопільщині масово звільняються члени виборчкомів

У Тернопільській області члени дільничих виборчих комісій масово пишуть заяви про звільнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив координатор «Опори», яка відстежує виборчу кампанію в області, Святослав ЛИПОВЕЦЬКИЙ.

За його даними, у Чортківському районі заяви написали 45 людей, у Ланівецькому – 20. «Ці цифри ми зафіксували ще позаминулого тижня. Можна стверджувати, що зараз ця кількість значно більша», – сказав С.ЛИПОВЕЦЬКИЙ.

За його даними, членам виборчих комісій доводиться працювати в екстремальних умовах, оскільки досі немає фінансування, папір на друк документів та виготовлені печатки з’являються за рахунок ентузіазму самих членів комісій. У багатьох комісіях, за даними спостерігачів «Опори», відсутній навіть текст закону про вибори до місцевих органів влади, тоді як самі члени комісій не мають належних знань і досвіду, у деяких комісіях більшість складають пенсіонери, які не вміють користуватися комп’ютерами. «Людям доводиться у стислі терміни виконувати дуже багато роботи. Вони бачать, що не справляються - і звільняються, у заявах пишуть «за станом здоров’я» або «у зв’язку із сімейними обставинами»,– зауважив С.ЛИПОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, замість звільнених комісії не поповнюються іншими людьми. «Але у нашій області це не є проблемою, оскільки комісії одразу формували у максимальному складі», – зауважив координатор «Опори».