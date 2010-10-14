Фірма, що робила аудит попереднього уряду, раніше відмивала Кучму

Колишній голова Адміністрації Президента України Олег Рибачук у коментарі виданню The Wall Street Journal щодо оприлюднення звіту аудиторської компанії уряду Юлії Тимошенко заявив таке:

“Це – ніяка не боротьба з корупцією. Це стратегія знищення одвічного політичного опонента – Юлії Тимошенко. Вона, звісно, не янгол, проте це вибірковий підхід”, - заявив він.

«Григорій Немиря, екс-віце-прем’єр-міністр і головний радник Юлії Тимошенко, - ідеться в публікації, - заперечив масштабну корупцію в уряді Тимошенко і назвав звіт наклепницькою кампанією, замаскованою під професійне розслідування.

Він зауважив, що слідчі перевіряли лише уряд Тимошенко, навіть на глянувши на роль Януковича на посаді прем’єр-міністра з 2006 по 2007 рік».

“Ці американські фірми використовує уряд, звідусіль звинувачуваний у згортанні демократії, для брудної наклепницької кампанії, щоб зміцніти своє правління”, – цитує Немирю The Wall Street Journal.

Видання нагадує, що «раніше українські політики та представники великого бізнесу вже залучали Kroll та Akin Gump для розслідування гучних справ. Компанію Kroll у 2001 році винайняли люди з середовища олігарха Віктора Пінчука, зятя політичного патрона Віктора Януковича, тодішнього президента Леоніда Кучми, для вивчення обставин убивства журналіста Георгія Гонгадзе в 2000 році».

«Леонід Кучма був, нібито, спійманий на записах, які зробив його охоронець: разом з іншими першими особами держави він обговорював, що робити з журналістом. Хоча американський уряд встановив, що фрагменти плівки були автентичними, Kroll опублікувала звіт, де стверджувалося, що Кучма не причетний до вбивства Георгія Гонгадзе.

Згодом були засуджені кілька нижчих офіцерів служби охорони, але не ті, які насправді планували злочин».