Усі активісти "Батьківщини", що голодували під ЦВК, госпіталізовані

У Києві госпіталізовано активістів “Батьківщини”, які голодували біля ЦВК з вимогою зареєструвати список кандидатів від легітимного осередку партії на місцевих виборах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної партійної організації ВО "Батьківщина".

“Сьогодні 10 день відтоді, як активісти Київської обласної «Батьківщини» оголосили голодування з вимогою зареєструвати список кандидатів від легітимного осередку партії на місцевих виборах. Учора було госпіталізовано одну з учасниць акції протесту, сьогодні до лікарні направлені решта учасників голодування”, - говориться в повідомленні, При цьому зазначається, що “можливості людського організму нажаль не такі безкінечні, як цинізм та беззаконність сьогоднішньої влади”.

“Ми - дали суспільству гучний сигнал тривоги та привернули увагу до беззаконня та узурпаційних методів влади, якими по тихому згортають демократію у державі. За 10 днів голодування своїми підписами нас підтримали понад три тисячі небайдужих громадян. Свою підтримку особисто висловили лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО, народні депутати України, представники європейських держав. Веб-трансляцію голодування переглянуло 57 тисяч українців», - підкреслив голова Київської обласної «Батьківщини» Костянтин БОНДАРЄВ.

Він нагадав, що “голодуючі вимагали від влади забезпечити проведення демократичних і прозорих виборів, припинити терор проти єдиної опозиційної сили - партії «Батьківщина», перестати втручатись у виборчий процес та діяльність політичних партій; скасувати реєстрацію списків кандидатів «клонів» «Батьківщини».

При цьому К.БОНДАРЄВ підкреслив, що “жодна з вимог учасників акції не була виконана, ні один з представників влади навіть не вийшов до голодуючих, демонструючи страх перед людьми та повну зневагу законів, людських та моральних норм”.

К.БОНДАРЄВ також повідомив, що напроти ЦВК Київська обласна «Батьківщина» розгорнула свій польовий штаб, завданням якого, за його словами, стане боротьба з сьогоднішнім політичним режимом, спрямованим на фальсифікацію виборів, придушення демократії та узурпацію влади. «На відміну від влади, ми не бажаємо людських жертв, тому, ми припиняємо голодування. Але ми не припиняємо нашу боротьбу та акцію протесту! Сьогодні ми відкриваємо штаб опозиції, а завтра, якщо буде потрібно, оберемо опозиційну раду та сформуємо тіньову адміністрацію, не тільки у Київській області, а і кожному районі та місті, де партійні організації "Батьківщини" були витіснені режимом з виборчого процесу», - наголосив К.БОНДАРЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня активісти Київської обласної організації партії «Батьківщина» оголосили безстрокову голодовку з вимогою до територіальних виборчих комісій зареєструвати легітимні списки кандидатів у депутати від «Батьківщини».