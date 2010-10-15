В ідеї спільної історії України з Росією з'явилися «адвокати»

Президент Центру соціально-консервативної політики (ЦСКП, Україна) Юрій ЛІПЧЕВСЬКИЙ підтримує ідею створення на базі Партії регіонів і партії «Єдина Росія» комісії щодо взаємовідносин України і Росії для розробки єдиного підходу до економічних і політичних питань, питань історії та мови.

Про це Ю.ЛІПЧЕВСЬКИЙ заявив у коментарі УНІАН.

Зокрема, він нагадав, що 12 жовтня на засіданні ЦСКП у Сімферополі депутат Державної думи Росії Сергій МАРКОВ запропонував створити спільні робочі групи з історії - «щоб не допустити спотворення історичних подій», з економіці - «з метою налагодити співпрацю у сфері модернізації країн і формування єдиних високотехнологічних корпорацій», з питання Євросоюзу - «щоб розвінчати міф про те, що бажання жити як в Європі суперечить співпраці з РФ», а також з проблем російської мови, єдності православної церкви і свободи пересування громадян двох країн.

При цьому Ю.ЛІПЧЕВСЬКИЙ підкреслив, що одним зі своїх завдань Центр завжди бачив зміцнення відносин між Росією і Україною.

Водночас він повідомив, що на засіданні ЦСКП у Сімферополі віце-прем`єр-міністр уряду АР Крим Тетяна УМРІХІНА, підтримуючи ідею С.МАРКОВА про створення спільних робочих груп, запропонувала подумати над формуванням групи, яка опікувалася б молодіжними питаннями.

У свою чергу, депутат Верховної Ради України Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО запропонував створити групу з питань освіти. А також висунув ідею створення шкіл, в яких діти могли б вчитися за двома освітніми програмами, — українською і російською, і після закінчення навчання могли б одержати два атестати.

Народний депутат України Михайло ЧЕЧЕТОВ запропонував консолідувати зусилля робочих груп у сфері науки і технологій. «На користь обох держав об`єднати інтелектуальні потенціали у високотехнологічних галузях і тим самим дати можливість прорватися на міжнародний ринок», - вважає депутат.