Голова Донецької облради відрікся «Донецької республіки»

Прапорів з російським орлом і написом «Донецька республіка» в Донецьку немає, і не було. Це провокації з боку «помаранчевих». З такою заявою виступив учора голова Донецької обласної ради Анатолій Близнюк в ефірі програми «Точка зору» (Перший національний канал)

«У Донецьку ви такого не побачите, - відповів пан Близнюк на запитання ведучого, яким чином вчора на мітингу на захист Верховної Ради опинилися прапори «Донецької республіки».

«У нас такого ніхто не робить. Це провокація з помаранчевого боку», - сказав голова обласної ради.

Як відомо, донецька громадська організація «Донецька республіка» виступає за федеральне перевлаштування України і регулярно проводить у Донецькій області свої акції.

Як повідомив лідер «Республіки» Олександр Цуркан, сьогодні 300 молодих людей від громадської організації «Донецька республіка» беруть участь у столичних мітингах. .

За словами Цуркана, делегація від його організації присутня в Києві вже давно, практично з початку масових акцій в столиці, у яких вони раніше брали участь серед інших прихильників правлячої коаліції. Як стверджує голова «Донецької республіки», живуть хлопці в Києві за рахунок «республіканської» скарбниці. Сам же він перебуває в Донецьку, так би мовити, в центрі, звідки і координує дії організації.

Острів