Вінський: у системі пасажирських перевезень «гуляє» 40 млрд. грн

Посилення безпеки на транспорті можливе лише в результаті глибоких реформ за європейським зразком, переконаний екс-міністр транспорту та зв’язку України, голова партії «Народна влада» Йосип Вінський.

Про це він заявив у п’ятницю ввечері в ефірі ток-шоу «Шустер Live», коментуючи трагедію в Марганці, де внаслідок зіткнення пасажирського автобуса й локомотива загинуло 45 осіб.

«Мені би дуже не хотілося, щоби державна комісія (яка розслідує дану трагедію), звела все до людського фактора. Це зробити найлегше - і списати все на водія чи машиніста. Не спрацювала державна система, яка мала убезпечити суспільство від такої трагедії!» - заявив Й.Вінський.

Екс-міністр навів приклад швидкісної залізниці у Франції, де на відрізку в три тисячі кілометрів немає жодного залізничного переїзду з шлагбаумом, натомість в місцях перетину залізничної колії й автомобільних доріг скрізь побудовано або естакади, або тунелі.

"Тобто вся Європа пішла шляхом технічного убезпечення від таких випадків. І без радикальних системних реформ в системі Мінтрансу України ми будемо постійно мати ексцеси по безпеці. Тому що та система автомобільних доріг, залізничного транспорту, авіаційного та автомобільного транспорту, яку ми сьогодні маємо, є соціально небезпечною», - наголосив Й.Вінський.

«Не можна зводити все до цього одного випадку (у Марганці). Має бути глибока реформа. Попередні уряди її не провели. Всі пропозиції, які я подавав Тимошенко – в реальних документах – були заблоковані. На жаль, і в цьому уряді мої пропозиції знаходяться вже дев’ять місяців, але жодна реформа в системі Мінтрансу так і не відбувається», - додав він.

«Людський фактор буде завжди, і аварії будуть завжди. Але можуть гинути три тисячі людей в рік, а може гинути тисяча. От заради цих двох тисяч держава, уряд, політики повинні прийняти рішення. Я переконаний, що гроші на це знайти можна. Адже сьогодні тільки в системі пасажирських перевезень «гуляє» 40 млрд.грн., із яких 20 млрд.грн. – в тіні. Оці 20 мільярдів треба вивести з тіні, і використати їх на реформи», - резюмував Й.Вінський.