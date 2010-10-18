Дружба Януковича з Чавесом не сподобається Європі і Америці?

Колишній міністр закордонних справ, лідер Народного Руху України Борис ТАРАСЮК вважає сумнівними політичні та економічні засади активізації українсько-венесуельських відносин, що може призвести до погіршення відносин України із США та Європейським Союзом.

Про це Б.ТАРАСЮК заявив журналісту УНІАН, коментуючи результати візиту Президента Венесуели Уго ЧАВЕСА в Україну.

Він наголосив, що У.ЧАВЕС є лідером, з яким не спілкується весь демократичний світ.

«Нинішня українська влада демонструє у зовнішній політиці свої вільні погляди, тоді як всередині країни обслуговує інтереси великого капіталу, великого бізнесу, що не є сумісним», - сказав Б.ТАРАСЮК. На його думку, «очевидною мотивацією таких контактів є побажання Кремля».

«І не випадково, що ЧАВЕС заявив про те, що він запрошує Україну до видобутку нафти і газу у родовищах у Венесуелі, як це робить Росія», - зауважив екс-міністр закордонних справ.

Водночас Б.ТАРАСЮК заявив, що в нього особисто «викликає сумнів економічне підґрунтя видобутку нафти і газу у Венесуелі». «І в разі транспортування її в Україну – якою буде великою ціна…», - констатував він.

У зв’язку з цим Б.ТАРАСЮК заявив про більшу економічну доцільність для України закупати енергоносії в інших країнах.

А щодо видобутку нафти і газу, зазначив він, то для України це вигідніше робити, наприклад, у Лівії та Єгипті, влада яких також запрошує Україну для такої співпраці.

«Очевидно, що тут немає ніякої економічної вигоди, а є лише політичний розрахунок. Викликає сумнів доцільність такого політичного розрахунку, тим більше, що він може призвести до погіршення взаємин України з Вашингтоном і Брюсселем», - резюмував Б.ТАРАСЮК.