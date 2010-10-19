"Батьківщина" подала до суду, але бюлетені тим часом друкуються

У Луганській області Новопсковська районна організація партії ВО «Батьківщина» в судовому порядку оскаржила дії територіальної виборчої комісії, яку очолює представник Партії регіонів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі Луганської обласної організації партії ВО „Батьківщина”.

Причиною позову, поданого новопсковською «Батьківщиною», стало незаконне виключення депутатів-мажоритарників зі списку.

Як зазначається в повідомленні, це була вже друга спроба перешкодити представникам „Батьківщини” стати учасниками місцевих виборів у Новопсковському районі. Перша спроба комісії була невдалою, коли вони намагалися виключити всіх кандидатів у депутати районної ради зі списку „Батьківщини”. Рішення про виключення було ухвалене виборчою комісією 30 вересня. Про це рішення ні кандидатам, ні представникам „Батьківщини” не повідомили. Інформація стала відома випадково лише 1 жовтня. За виключення списку кандидатів партії Юлії ТИМОШЕНКО голосували представники Блоку Литвина, КПУ і Партії регіонів, зазначили в «Батьківщині».

«Виявилось, що наш список виключили з надуманої причини - мовляв, я, як керівник парторганізації, не озвучив кандидатів по прізвищах. Ми того ж дня представили комісії повний аудіо- і відеозапис, який вели представники преси, де чітко чутно, як озвучено всі прізвища кандидатів. Їм довелося скасувати своє незаконне рішення, але ми два дні витратили на досягнення цієї перемоги», - повідомив керівник районної парторганізації Микола АБРАМЕНКО.

Проте, за його словами, на цьому спроби перешкодити „Батьківщині” зареєструвати всіх своїх кандидатів не припинилися. Аналогічна ситуація повторилася після реєстрації депутатів-мажоритарників. На підставі довідки з юстиції про нібито «подвійну партійність» без інформування кандидата була виключена зі списків Тетяна СИВОКОНЬ. Представники „Батьківщини” звернулися до суду і виграли справу. Проте виборча комісія подала апеляцію до Донецька.

«Ми розуміємо, що зроблене це для того, щоб затягнути час. Зараз вже у друку бюлетені, а отже, поки йде розгляд апеляції, бюлетені будуть надруковані без кандидата від „Батьківщини”, - пояснив М.АБРАМЕНКО.