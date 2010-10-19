Литвин оголосив Ляшка й Осику позафракційними

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН оголосив про виключення народних депутатів Олега ЛЯШКА і Сергія ОСИКУ зі складу фракції БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер заявив на засіданні парламенту.

Він зазначив, що депутатів виключено згідно з рішенням фракції БЮТ від 18 жовтня.

В.ЛИТВИН також повідомив, що відповідно до Регламенту ВР, О.ЛЯШКО та С.ОСИКА тепер позафракційні.

Як повідомляв УНІАН, учора у прес-службі фракції БЮТ поінформували, що рішення про виключення О.ЛЯШКА і С.ОСИКИ одноголосно ухвалили на засіданні фракції.

О.ЛЯШКО і С.ОСИКА виключені “за співпрацю з коаліцією більшості, зокрема, за голосування за зміни до Конституції, закон про Кабінет міністрів та регламент Верховної Ради України”, зазначає прес-служба.