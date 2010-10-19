Ганні Герман дзвонив Янукович

Близькі заступника глави Адміністрації президента Ганни Герман обурені чутками про те, що лікарі прописали їй суворий постільний режим. «Це неправда», — розповів газеті "Сегодня" її чоловік Сергій. За його словами, Ганна Миколаївна йде на поправку і вже встає з ліжка. «Вона дуже швидко видужує, і лікарі дозволяють їй потроху рухатися. Днями їй дзвонив Віктор Янукович, цікавився здоров`ям. Але коли випишуть — цього нам лікарі поки не говорять. Вони хочуть, щоб вона кілька днів побула в спокої, ми їй навіть книжок ніяких не привозили», — розповіли родичі пацієнтки. «Її здоров`я дійсно нормалізується», — підтвердив журналістам міністр охорони здоров`я Зиновій Митник, але важко відповісти, коли заступника глави АП випишуть. «Життя покаже», — сказав він.

Як повідомлялося, минулого тижня Ганна Герман була госпіталізована у Феофанію з інфарктом