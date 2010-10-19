Експерти порівняють партійні системи України і Росії

20 жовтня о 18.30 в конференц-залі готелю «Президент-Готель» (Київ, вул. Госпітальна, 12) відбудеться засідання Центру соціально-консервативної політики (Україна) на тему «Порівняльний аналіз партійних систем України та Росії». У обговоренні візьмуть участь: директор Агентства соціальних комунікацій Сергій БЕЛАШКО; керівник соціологічної компанії R&B Євген КОПАТЬКО; політолог Дмитро ВИДРІН; директор Російського центру науки і культури у Києві Андрій ВОРОБ`ЄВ; директор міжнародного центру перспективних досліджень Віра НАНІВСЬКА та ін. Акредитація за тел.: (050) 447-56-85 +

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