Азаров розповів «анекдот» про Черновецького

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликає міських голів «не бути схожими на мера Києва» і якісно підготуватися до прибирання снігу в осінньо-зимовий період.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на нараді у Миколаївській облдержадміністрації з питань економічного розвитку регіону.

Прем`єр-міністр нагадав анекдотичну, за його словами, торішню ситуацію в Києві, коли в розпал снігопадів зробив зауваження меру столиці Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ з приводу неякісного прибирання снігу з київських вулиць.

«Я нашому меру столиці ставлю завдання. Кажу: Леоніде Михайловичу, Київ треба очистити від снігу. А він мені говорить: а навіщо, через один-два місяці все розтане. Таким чином, вашому меру (міста Миколаєва – УНІАН) та іншим мерам ставлю завдання – не бути схожими на мера міста Києва», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що сніг у зимовий період має прибиратися вчасно і якісно, щоб не виникала ожеледь.

Довідка УНІАН. Верховна Рада призначила М.АЗАРОВА на посаду прем`єр-міністра України 11 березня.