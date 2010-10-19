Добкін і далі думає, що журналіст Климентьєв живий

Голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН не втрачає впевненості в тому, що зниклий редактор харківської газети «Новый стиль» Василь КЛИМЕНТЬЄВ живий.

Про це губернатор сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання, що нового з`явилося в розслідування справи про зникнення журналіста.

«Я не втратив упевненості в тому, що В.КЛИМЕНТЬЄВ живий», - сказав М.ДОБКІН.

«Більше поки що нічого не можу сказати, - додав губернатор. - При будь-якій зустрічі з представниками силових структур одне з перших питань, яке я задаю, – це по КЛИМЕНТЬЄВУ. І вони мені розповідають те, що можуть розповісти».

«Сподіваюся, що прийде час, і він живим і здоровим повернеться в свою сім`ю, і займатиметься тим, чим займався», - сказав М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про його зникнення 12 серпня 2010 року. Під час перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» у невідомому напрямку.

Дзержинский райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що в човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, був знайдений мобільний телефон В.КЛИМЕНТЬЄВА, проте міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що знайдений телефон не належить зниклому журналісту, його власністю є лише сім-картка.

За словами А.МОГИЛЬОВА, слідство розглядає близько 10 версій зникнення журналіста.

Газета «Новий стиль» існує з 2004 року, відтоді вийшло 76 номерів. Видавалася газета за кошти головного редактора. Основний напрямок діяльності журналістів «Нового стилю» – розслідування порушень прав громадян чиновниками, правоохоронцями і суддями.