Пукачу знову змінили адвоката

У колишнього генерала міліції Олексія ПУКАЧА, якого обвинувачують у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, в черговий раз змінили адвоката.

Як повідомив УНІАН тепер вже колишній захисник О.ПУКАЧА Олег МУСІЄНКО, сьогодні йому про такий перебіг подій поінформував керівник слідчої групи у справі Владислав ГРИЩЕНКО.

"Сьогодні слідчий В.ГРИЩЕНКО оголосив мені по телефону, що обвинувачений побажав мати іншого захисника. Я думаю, на О.ПУКАЧА натиснули, і він відмовився", - сказав О.МУСІЄНКО. На запитання, хто зараз представлятиме інтереси О.ПУКАЧА, авокат відповів: "Інформацією не володію. Думаю, скоріш за все, це якись "кишеньковий" адвокат, зручний для слідства".

Як повідомляв УНІАН, О.МУСІЄНКО 18 жовтня повідомив, що в період з 12 по 18 жовтня, всупереч вимогам Кримінально-процесуального кодексу і Конституції, О.ПУКАЧА вивозили до Генеральної прокуратури без адвоката і схиляли до відмови від нинішнього захисника. За словами О.МУСІЄНКА, «бесіди» з О.ПУКАЧЕМ особисто проводив заступник генпрокурора Ренат КУЗЬМІН.

При цьому, як відзначав адвокат, О.ПУКАЧА намагалися переконати в тому, щоб він відмовився від проведення додаткового розслідування у справі із залученням колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ та голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА.

«Таким чином мене намагаються правдами і неправдами вивести зі справи. Це спосіб відвести увагу громадськості, оскільки за такого стану справи вона буде відправлена з суду на дорозслідування», - сказав О.МУСІЄНКО.

У контексті сказаного адвокат зазначив, що О.ПУКАЧ солідарний з його позицією, тобто він, як і адвокат, наполягає на дорозслідуванні справи, зокрема, що стосується можливої причетності Л.КУЧМИ і В.ЛИТВИНА до справи журналіста.

Також адвокат переконаний, що в процесі додаткового розслідування слід допитати і колишніх генпрокурорів Михайла ПОТЕБЕНЬКА і Святослава ПІСКУНА. Інакше, переконаний О.МУСІЄНКО, якщо всі вищезгадані юридичні процедури не буде виконано, справу «просто поховають».

Раніше інтереси О.ПУКАЧА представляли адвокати Сергій ОСИКА і Микола ЛАПТІЄВ.

Як відомо, журналіст Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області було виявлено обезголовлене тіло, яке, за висновком експертів, могло належати журналістові.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений - О.ПУКАЧ - перебував у розшуку з 2005 року і був затриманий 21 липня 2009 р.

14 вересня 2010 року прес-служба Генпрокуратури заявила, що досудове слідство у кримінальній справі за звинуваченням колишнього генерала міліції О.ПУКАЧА у вбивстві журналіста Г.Гонгадзе завершується.

7 жовтня Верховний Суд України продовжив до 8 грудня арешт О.ПУКАЧА.