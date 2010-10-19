Тимошенко думає, що бюлетені для голосування не горять

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО дала доручення керівникам дніпропетровської обласної партійної організації підготувати пам’ятку для кожного члена дільничної виборчої комісії та територіальної виборчої комісії про їх кримінальну відповідальність за фальсифікацію результатів місцевих виборів 31 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у Дніпропетровську під час зустрічі з представниками малого та середнього бізнесу.

«Бюлетені для голосування не горять. Їх рано чи пізно порівняють з протоколами», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, дві третини членів ДВК та ТВК представляють Партію регіонів та її партійних сателітів. Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що на місцевих виборах 31 жовтня влада готує «філігранні, добре продумані фальсифікації».