Азаров вимагає від мерів і міськрад припинити "гратися з землею"

Кабінет міністрів України може забрати у місцевих рад право розпоряджатися землею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з активом області в ході робочої поїздки до Херсонської області.

М.АЗАРОВ звернувся до мерів міст і рад з вимогою припинити «гратися із землею».

«Якщо таке продовжуватиметься, Кабінет міністрів готовий розглянути і внести законодавчі документи про вилучення у міських рад права розпоряджатися землею», - сказав він. Прем`єр-міністр не уточнив, кому в такому разі можуть бути передані ці права.

З погляду голови уряду, земельні питання безпосередньо впливають на розвиток будівельної галузі, розвиток міст і їх інфраструктуру.

«Є інвестор – хай починає будувати. Займайтеся комунікаціями, а не земельними питаннями, тоді буде результат. Від вас залежить, як розвиватиметься ваше місто», - сказав М.АЗАРОВ, звертаючись до представників місцевих рад і мерів міст.

При цьому він зазначив, що зі свого боку уряд розробляє механізм скорочення в 4-5 разів часу для отримання дозволів на будівництво для потенційних забудовників.