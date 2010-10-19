Азаров вирішив продовжити справу Потьомкіна і Катерини II

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що географічне розташування Херсона дозволяє сподіватися, що регіон при розумному підході до його розвитку може стати другим Сингапуром.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу журналістам у Херсоні.

«Географічне розташування області вкрай вигідне й проситься для того, щоб ваш Херсон став другим Сингапуром. Ми таке завдання поставили. Тут прекрасний порт, море поряд, транспортне сполучення», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що на сьогодні обговорюється питання про будівництво дороги з Херсона через Кіровоград на Київ і на Крим.

«Багато планів перспективних, які можна реалізувати протягом найближчих 3-5 років і дати серйозний імпульс для розвитку Херсона. Вже якщо Потьомкін із Катериною II вважали це місце Богом даним для розвитку, то нам сам Бог велів докласти всіх зусиль для розвитку Херсона й області», - сказав М.АЗАРОВ.