КВУ прогнозує жорсткі вибори в центрі країни та Криму

Голова правління Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО прогнозує жорстку боротьбу на місцевих виборах у Київській, Кіровоградській, Черкаській областях і в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЧЕРНЕНКО заявив на прес-конференції в Сімферополі.

"У центральній смузі - Київська, Черкаська, Кіровоградська області, - де немає стійких лідерів симпатій, будуть конкурентні, жорсткі вибори", - сказав голова Комітету виборців.

За його словами, на Сході й Півдні країни вибори пройдуть "більш-менш" спокійно.

"Але Крим багато в чому через нагнітання ситуації політиками опинився в списку конкурентних, конфліктних виборів", - зазначив О.ЧЕРНЕНКО.