Хмельницький губернатор на виборах підтримає кандидата від Тігіпка

Голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА на виборах Кам’янець-Подільського міського голови підтримає кандидата від партії “Сильна Україна” Михайла СІМАШКЕВИЧА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила координатор кампанії громадського спостереження за виборами ГМ ОПОРА у Хмельницькій області Наталія ШМУРІКОВА.

Вона зазначила, що у Кам’янці-Подільському не було висунуто жодного кандидата на посаду міського голови від Партії регіонів.

Додамо, що голова Хмельницької ОДА В.ЯДУХА мав намір на виборах Кам’янець-Подільського міського голови підтримати діючого мера Анатолія НЕСТЕРУКА. Однак, посилаючись на те, що того немає у списку кандидатів, надає перевагу висуванцю від “Сильної України”.